Rusya Uzay Ajansı: Uyduların devre dışı bırakılması savaş nedeni

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Uçuş Kontrol Merkezi’ne yönelik gerçekleştirilen siber saldırılar sonrasında uyduların devre dışı bırakılmasının ‘casus belli’ (savaş nedeni) olduğunu belirtti.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Rogozin, “Bunu yapmaya çalışanları, bunun çok ağır cezalandırılması gereken bir suç olduğu konusunda uyarmak istiyorum, zira herhangi bir ülkenin uzay grubunun devre dışı bırakılması sözüm ona ‘casus belli’ yani savaş nedenidir” ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre Rogozin ayrıca Roscosmos’un saldırılardan sorumlu olan kişileri arayacağını ve bu kişilerle ilgili verileri, ceza davalarının açılması amacıyla özel servis birimlerine ileteceğini de sözlerine ekledi.