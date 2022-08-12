Rusya Ulusal Varlık Fonu için TL satın almayı planlıyor

ABD ve AB ülkelerinin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya, Ulusal Varlık Fonu'nda Çin, Hindistan ve Türkiye'nin para birimlerini bulundurmayı planlıyor.

Reuters'ın haberine göre yaptırımlar yüzünden doğrudan dolar ve avro satın alamayan Rusya Merkez Bankası, Ulusal Varlık Fonu'nda tutmak üzere TL, yuan ve rupi satın alma planı üzerinde çalışıyor.

Rusya Merkez Bankası'nın 2023-2025 yıllarına ilişkin para politikası raporunda, "Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Varlık Fonu'nda dost ülkelerin para birimlerini (Türk lirası, yuan, rupi) bulundurma/harcama için bütçe kuralı mekanizmasına yönelik operasyonel bir mekanizmayı uygulama olasılığı üzerinde çalışıyor" denildi.

Rusya'da bütçe kuralına göre Ulusal Varlık Fonu daha önce yalnızca avro ve dolar satın almıştı. Ülkede Ulusal Varlık Fonu Maliye Bakanlığı'nca yönetiliyor ancak Merkez Bankası'nın yuan'ı da kapsayan uluslararası rezervlerinin de bir parçası.



