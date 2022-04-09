'Rusya Ukrayna'ya SİHA satışından rahatsızlığını iletti'

Rusya'nın Türkiye'ye, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını satması nedeniyle rahatsızlığını ilettiği belirtildi.

Reuters'ın haberine göre ismi açıklanmayan Türk bürokrat, Ankara'nın Moskova'ya devletlerarası bir anlaşma olmadığını ve satışların özel şirket tarafından yapıldığını söylediğini dile getirdi.

Yabancı basınla düzenlediği toplantıda konuşan bürokrat, Rusya'nın zaman zaman olduğu gibi şimdi de Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satışından şikayet ettiğini söyledi, "Ama biz zaten bunların özel şirketler olduğunu ve bu drone satışlarının savaştan önce de yapıldığı yanıtını verdik" dedi.

İstanbul'da Mart sonunda yapılan Rusya-Ukrayna heyetlerinin müzakerelerinde, Ukrayna Türkiye ve BM Güvenlik Konseyi üyelerinin de aralarında bulunduğu bir dizi ülkeyi olası garantörler olarak listelemişti. Yabancı basına bilgi veren Türk bürokrat listedeki bazı ülkelerin güvenlik garantörü olarak hukuki bazı sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi ancak ayrıntılı bilgi vermedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ukrayna’nın garantörlük talebine sıcak baktıklarını ancak detayların açıklığa kavuşturulması gerekeceğini söylemişti.