Rusya: Ukrayna'ya karşı misilleme saldırıları düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin Mart başında Rusya’nın Bryansk bölgesine sızıp gerçekleştirdikleri saldırılara karşılık Ukrayna’ya misilleme saldırıları düzenlediklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "deniz ve karaya konuşlu uzun menzilli silahlar ve hipersonik Kinjal roketleri ile Ukrayna’nın askeri altyapısının kilit unsurlarını, savunma sanayi tesislerini ve bu buralara enerji sağlayan tesisleri vurduklarını" kaydetti.

Sputnik'in haberine göre Konaşenkov, söz konusu saldırılarda Ukrayna’daki bazı silahlı insansız hava aracı konuşlanma noktalarının imha edildiğini ve ayrıca rezerv birliklerin yerinin değiştirilmesinin ve Ukrayna hükümetine bağışlanmış olan silahların tren yoluyla taşınmasının engellendiğini belirtti.

Sözcü, misilleme saldırıları ile hedef alınan tesislerde askeri teknik araçların onarımı ile mühimmat üretimi süreçlerinin durdurulduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya’nın hemen Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine 2 Mart’ta Ukrayna’dan sabotaj grupları sızmış, saldırıları sonucunda 2 sivil hayatını kaybetmiş ve 10 yaşındaki bir çocuk da yaralanmıştı. Rusya güvenlik güçleri, bu grupların daha sonra bastırıldığını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmişti.