Rusya: Ukrayna'ya gönderilen silahları taşıyan kargo uçağını düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus ordusunun Odessa yakınlarında Ukrayna tarafına ait bir askeri kargo uçağını vurduğunu belirtti.

Sputnik'in haberine göre Rusya yetkilileri, uçakta büyük bir parti Batı üretimi silah bulunduğunu ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rus hava savunma sistemleriyle Odessa bölgesinde Ukrayna’nın bir askeri kargo uçağı havada olduğu sırada vuruldu. Uçak, batı ülkeleri tarafından Ukrayna’ya tedarik edilen büyük bir parti silahı taşımaktaydı" açıklamasını yaptı.