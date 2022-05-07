Rusya: Ukrayna'ya ait savaş uçağı ile 3 helikopteri düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya-Ukrayna savaşındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Harkov bölgesindeki iki tren istasyonunda bulunan Batı silahları ve askeri teçhizatı, İskender füzeleriyle imha edildi" diyen Konaşenkov, "Rusya Hava Kuvvetleri, 26 Ukrayna askeri tesisini imha etti ve 210'a kadar milliyetçiyi etkisiz hale getirdi" şeklinde konuştu.

Sputnik'teki habere göre Konaşenkov, "Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli füzeleri, Ukrayna kuvvetlerinin ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 42 bölgeyi ve iki mühimmat deposunu vurdu. Füze birlikleri ve topçular, Ukrayna'ya ait 31 komuta karakolunu ve 245 karargahı vurdu. Zmeiniy Adası yakınında Ukrayna'ya ait savaş uçağı, 3 helikopter ve 2 insansız hava aracı düşürüldü" ifadelerini kullandı.