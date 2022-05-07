Odessa'da sokağa çıkma yasağı ilanı

Odessa kentinde 8 Mayıs saat 22.00'den 10 Mayıs 5.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.

Haber Merkezi

Ukrayna'nın Odessa kentindeki bölge idaresi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Yasağın 8 Mayıs saat 22.00'den 10 Mayıs 5.00'e kadar uygulanacağını duyuruldu.

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