Ukrayna'nın Odessa kentindeki bölge idaresi sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Yasağın 8 Mayıs saat 22.00'den 10 Mayıs 5.00'e kadar uygulanacağını duyuruldu.
Kadın Dayanışma Komiteleri
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Odessa'da sokağa çıkma yasağı ilanı
Odessa kentinde 8 Mayıs saat 22.00'den 10 Mayıs 5.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.
Haber Merkezi
Ukrayna'nın Odessa kentindeki bölge idaresi sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Yasağın 8 Mayıs saat 22.00'den 10 Mayıs 5.00'e kadar uygulanacağını duyuruldu.