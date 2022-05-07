Stoltenberg: Rusya'nın nükleer söylemleri sorumsuzca

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada Rusya'nın nükleer kuvvetlerini yüksek alarm durumuna geçirdiğine dair herhangi bir belirti olmadığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre NATO'nun Ukrayna'daki askeri operasyonun başlangıcından bu yana Rusya'nın nükleer stratejisinde herhangi bir değişiklik görmediğini, bununla birlikte Moskova'nın nükleer silahlar konusunda 'yıpratıcı tedbirler' benimsediğini savunan Stoltenberg, "Rus liderliğinin tehditkâr nükleer söylemlerini duyuyoruz. Bu sorumsuzca ve pervasızca. Bir nükleer savaşın kazananı olmaz ve bu asla başlamamalı" ifadelerini kullandı.