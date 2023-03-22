Rusya: Ukrayna'ya ait askeri teknik araçlar ve silahları vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Odessa şehrinde bir askeri hava üssündeki Ukrayna ordusuna ait silah ve askeri teçhizatları vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kupyansk, Harkiv, Krasno-Liman, Donetsk, Güney Donetsk, Herson ve Zaporijya yönlerinde taarruzların devam ettiğini belirten Konaşenkov, Zaporijya'daki Zalizniçnoye yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna ordusunun 102. Bölgesel Savunma Tugayı'na ait yakıt deposunun yok edildiğini söyledi.

Rus hava ve muharebe taktik, füze ve topçu birliklerinin bir gün içinde Ukrayna ordusunun 112 bölgedeki birlikleri ve askeri teknik araçlarını vurduğunu ifade eden Konaşenkov, "Odessa'da Şkolnıy askeri hava üssü sahasındaki iki hangarda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri teknik araçlar ve silahları vurduk" diye konuştu. (AA)