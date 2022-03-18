Rusya: Ukrayna'nın tarafsız statüsü ve NATO üyeliği konusunda Kiev'le azami derecede yakınlaştık

Ukrayna'yla müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Moskova ve Kiev'in Ukrayna'nın tarafsız statüsü ve NATO üyeliği konusundaki tutumlarını azami derecede yakınlaştırdığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre gazetecilere açıklamalarda bulunan Medinskiy, "Ukrayna'nın tarafsız statüsü ve NATO'ya girmemesi, müzakerelerdeki başlıca maddelerden biri, taraflar bu konudaki tutumlarını azami derecede yakınlaştırdı" dedi. Medinskiy, Kiev'in NATO üyeliğini reddetmesi halinde Ukrayna'ya hangi güvenlik garantilerinin verileceğiyle ilgili nüanslar bulunduğu bilgisini de paylaştı.

Moskova ve Kiev'in Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması ile silahsızlandırılması konusunda ise "yarı yol civarında bulunduğunu" belirten Medinskiy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması ve silahsızlandırılması gibi konularda tarafların tutumlarındaki ilerlemeyi farklı şekilde değerlendirebiliriz. Mesele şu ki, müzakerelerle ilgili detayları, belirli şifreleri, tarafların argümanlarını açıklama yetkisine sahip değilim. Ancak bu konuda 'yarı yol civarındayız'."

'Putin-Zelenskiy görüşmesinden önce anlaşma metninin onaylanması gerekiyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in olası görüşmesi hakkında konuşan Medinskiy, "Bunu yorumlamaya kesinlikle hazır değilim. Sadece şunu söyleyeyim; tarafların görüşmesini konuşmadan önce müzakere heyetlerinin anlaşma metnini hazırlaması ve üzerinde mutabakat sağlaması, sonra bizim tekliflerimizle ilgili anlaşma metninin dışişleri bakanları tarafından imzalanması, hükümetler tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak bunun ardından devlet başkanları zirvesini konuşmanın bir anlamı olur" ifadelerini kullandı.

'Donbass'la ilgili tutumda taviz vermemiz imkansız'

Rusya'nın Donbass'la ilgili tutumunun net şekilde ortaya koyulduğunu, tüm Rus halkının bunu desteklediğini ve bu konuda taviz verilmesinin imkansız olduğunu kaydeden Medinskiy, Donbass'ın yönetimiyle ilgili konudaki kararın ise o topraklarda yaşayan sakinlere ait olduğunu belirtti.

Medinskiy, "Donbass'ın yönetimi konusu, müzakerelerin kilit konularından biri. Aslında taraflar bu konuya farklı bakıyor. Ukrayna tarafı, bu konuya Kiev'de çözüm bulunması gerektiğini düşünüyor. Bizse yönetim konusuna Donbass halkının karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Donbass halkı, bu konudaki görüşünü 8 yıl önce ifade etti, kendi kararını savunmak için o zamandan beri 8 yıl boyunca savaşmak zorunda kaldı" diye konuştu.

'Arestoviç'in sözleri müzakere sürecine zarar verebilir'

Rus güçlerinin tedarik yollarını imha etmek için Ukrayna'nın güneyinde ve Belarus'ta "demiryolu savaşı" başlatılması çağrısı yapan Zelenskiy'in danışmanı Aleksey Arestoviç'in sözlerini eleştiren Medinskiy, bu açıklamanın müzakere sürecine ciddi şekilde zarar verebileceğinin altını çizdi.