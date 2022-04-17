Rusya: Ukrayna'nın iki savaş uçağını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Harkov bölgesinde Ukrayna'ya ait iki MiG-29 savaş uçağının Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Rus hava kuvvetlerinin "Harkov bölgesinde Fedorovka ve Zavodı yerleşim birimi civarında havada iki Ukrayna Mig-29 uçağını, Pavlograd bölgesinde Preobrajenskoe yerleşim yeri civarında bir insansız hava aracını vurduğunu" açıkladı.

Konaşenkov ayrıca "Bir gün içerisinde havadan yüksek hassasiyetli füzelerle Barvenkovo ve Dobropolye yerleşim birimlerinde akaryakıt ve mühimmat depoları yok edildi" açıklamasını yaptı.

Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'ya ait 44 askeri tesisi vurduğunu duyuran Konaşenkov bunlar arasında iki komuta merkezinin, S-300 hava savunma füze sistemi hedef belirleyicisi, roket ve top cephanelikleri, birlik ve askeri teknik araçlarının toplandığı alanlar olduğunu dile getirdi.