Mariupol'de çatışmalar sürüyor

Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rusya'nın teslim olma çağrısını reddeden Ukraynalı birlikler ile Rus birlikleri arasındaki çatışmalar sürüyor.

Sputnik'in haberine göre Mariupol'un sanayii bölgesindeki Azovstal ve İlyiç fabrikalarında mevzilenen Ukraynalı militanlar, Rusya ordusunun bu sabah yaptığı silah bırakma ve teslim olma çağrısına uymayı reddetti ve şu anda çatışmalar devam ediyor.

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) birliğinin komutanı, yaptığı açıklamada, “Ön cephede gerilim yüksek. Fakat istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz. Azovstal'a girmek üzereyiz. İlyiç (metalürji fabrikası) fiilen bizim. Ateşkes mi? Girişimimizi es geçtiler ve karşılık aldılar” diye konuştu.

Ukrayna Başbakanı: Mariupol düşmedi

Öte yandan ABD'li ABC televizyonuna konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal Mariupol'de kalan birliklerinin kentin bazı kısımlarında kontrolü elinde tutmaya devam ettiğini söyledi. Şmihal "Kent düşmedi" dedi. Şmihal ayrıca bu hafta Washington'da IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılacağını ve Ukrayna'ya daha fazla mali destek isteyeceğini dile getirdi.

Kuleba: Müzakerelerde kırmızı çizgi olabilir

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise bugün ABD'li CBS News televizyonuna konuştu. Kuleba Mariupol'ün gelecek müzakereler açısından bir "kırmızı çizgi" olabileceğini söyledi.

Rusya ile son haftalarda yapılan çevrimiçi görüşmelerin uzman düzeyinde olduğunu ve üst düzey görüşme yapılmadığını belirten Kuleba önümüzdeki haftalarda Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların yoğunlaşmasını beklediğini kaydetti.