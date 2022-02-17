Rusya: Ukrayna'nın doğusunda korkunç provokasyon gerçekleşiyor, takip ediyoruz

Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin yer aldığı Donbass bölgesinde gerilim tırmanıyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Luhansk bölgesinde Rusya yanlısı milisler tarafından ateşlenen roketlerin bir ana okulunu vurduğunu iddia etti. Saldırıda okulun zarar gördüğü, yaralanan olmadığı belirtildi. Luhansk Halk Cumhuriyeti ordusu ise geceyarısından itibaren bölgede gerilimin tırmandığını ve Ukrayna ordusunun ateşkesi 4 kez ihlal ettiğini duyurdu. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden yapılan açıklamada Ukrayna silahlı güçlerinin başlattığı bombardımana karşılık verildiği belirtildi. Bombardımanda yaralanan olup olmadığının belirlenmeye çalışıldığı ifade edildi.

Daha sonra bir açıklama yapan Ukrayna hükümetinden üst düzey bir yetkili okula yönelik saldırının "tipik bir saldırı" olmadığını ve bir "provokasyon" olduğunu söyledi.

Donbass'taki durumu izleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü de bugün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın doğusunda bir dizi bombardıman yaşandığını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün yaptığı açıklamada Donbass'taki gerilimin tırmanmakta olduğunu belirterek Ukrayna silahlı güçlerinin büyük bir saldırı hazırlığında olma olasılığına işaret etti.

Saldırıyı Ukrayna güçlerinin başlattığını dile getiren Peskov, Moskova'nın çatışma bölgesinde Ukrayna silahlı güçlerinin yaptığı yığınağa karşı uzun süredir uyarıda bulunduğunu hatırlattı.

Peskov "Şimdi bu korkunç provokasyonların gerçekleştiğini görüyoruz, bağımsızlık ilan eden cumhuriyetlerin temsilcilerinden temas bölgesinde karşılıklı ateş açma olduğunu ve ilk ateşin Ukrayna tarafından açıldığını duyuyoruz. Bu endişe verici bir bilgi. Gözlemlemeye devam ediyoruz" dedi.

Peskov, Duma'nın Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tanınması yönünde Rusya Devlet Başkanı Putin'e yaptığı çağrınınsa henüz Putin tarafından yanıtlanmadığını açıkladı. Haftalardır Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönünde iddialarla gerilimi tırmandıran NATO'nun Rusya'ya karşı açık "bir bilgi saldırganlığı" içinde olduğunu belirten Peskov, Batı'ya "güvenlik garantileri sorunları" hakkındaki yanıtlarını Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ileteceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bugün yaptığı açıklamada Batıya güvenlik garantileriyle ilgili yanıtlarını bugün ileteceklerini söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov Rusya'nın güvenlik garantilerine ilişkin tekliflerine Batı'nın verdiği yanıta karşılık olarak Moskova'nın yanıtını birkaç saat içinde ABD'ye göndereceğini duyurdu.