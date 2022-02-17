ABD'den 'Rusya Ukrayna sınırına 7 bin asker gönderdi' iddiası

ABD medyasına isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan üst düzey ABD'li bir yetkili Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bazılarını geri çektiği yönündeki açıklamasının doğru olmadığını, Ukrayna sınırına 7 bin asker daha gönderdiğini iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı ülkenin güney ve batısındaki bazı askeri tatbikatların tamamlandığını ve bazı birliklerin ve askeri teçhizatın ana üslerine geri döndüğünü duyurmuş ve tankların çekilişine dair görüntüleri kamuoyuyla paylaşmıştı. Dün ABD ve NATO'dan Rus askerlerinin Ukrayna sınırından çekildiğine ilişkin bir "belirti" görmedikleri yolunda açıklamalar yapılmıştı.

ABD medyasına konuşan isimsiz Beyaz Saray yetkilisi Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerini geri çektiği açıklamalarına ilişkin "Bu iddia hem burada hem de dünyada çok ilgi gördü. Ama şimdi bunun yanlış olduğunu biliyoruz" dedi.

Moskova yönetiminin sınıra 7 bin civarında asker daha gönderdiğini iddia eden yetkili ayrıca, "Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal etmek için bir bahane uydurabileceği" ifadesini kullandı.

NATO, ABD ve Batı ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair iddialarını sürdürerek Doğu Avrupa'ya daha fazla asker göndermekte ısrarcı görülürken, Rusya defalarca işgal planı olmadığını bildirmiş ve Batı'nın konuya ilişkin "histeri"sini kınamıştı.