İngiltere Estonya'daki asker sayısını iki katına çıkarıyor

NATO'nun Doğu Avrupa'daki askeri varlığını artırma planının bir parçası olarak İngiltere, Estonya'daki asker sayısını ikiye katlayacağını duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace dün yaptığı açıklamada ülkesinin Estonya'da konuşlu asker sayısını iki katına çıkaracağını ve ek tanklar ve zırhlı muharebe araçlarını göndereceğini söyledi.

Dün Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısına katılan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace " "NATO müttefiklerimizle birlikte, Ukrayna sınırında Rus askeri kuvvetlerinin birikmesine yanıt olarak Avrupa savunmasını desteklemek için karada, denizde ve havada asker ve varlık konuşlandırıyoruz" dedi.

Halihazırda Estonya'da 900 İngiliz askeri bulunuyor. Bu askerler NATO'nun Estonya'daki "Geliştirilmiş İleri Mevcudiyet" operasyonunun (eFP) ana omurgasını oluşturuyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada da "Askeri birlik ve teçhizat bugün Estonya'ya taşınmaya başlayacak” denildi.

Açıklamada, zırhlı araçlar ve askeri personelden oluşan Kraliyet Galler taburunun önümüzdeki hafta Estonya'ya gelmeye başlayacağı belirtilirken, ayrıca Apache helikopterlerinin yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte tatbikatlar düzenleyeceği belirtildi.

Açıklamada, 4 ilave İngiliz Typhoon jetinin Kıbrıs'a indiği ve jetlerin bölgede NATO müttefikleriyle birlikte devriye gezmeye başlayacağı belirtildi. İngiltere Savunma Bakanlığı ayrıca "gerekli olması durumunda insani bir müdahalenin desteklenmesi için" Birleşik Krallık sınırları içinde bin kişilik ek İngiliz personelin yerleştirildiğini söyledi.