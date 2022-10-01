Rusya Ukrayna'daki Liman kentinden çekildi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve bölgedeki müttefiklerinin "kuşatma tehdidi nedeniyle Krasnıy Liman'dan çekilerek ve daha avantajlı hatlara kaydırıldığı" söylendi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Donetsk bölgesinde bulunan Liman'da Rus birliklerinin Kiev kuvvetleri tarafından neredeyse tamamen sarıldığı söylenmişti. Ukrayna Ordusu Sözcüsü Serhiy Çerevatyi, kentte bulunan Rus birliklerinin tüm ikmal ve destek kuvvet yollarını kestiklerini ilan etmişti.

Rusya yanlısı Donetsk Cumhurbaşkanı Denis Puşilin'se kentin kuzey ve doğusunda yer alan köyleri tamamen kaybettiklerini duyurmuştu.