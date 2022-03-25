Rusya Ukrayna'daki kayıp sayısını duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki savaşta Rus askerlerinden 1351'inin öldüğünü, 3 bin 825'inin de yaralandığını açıkladı.

Açıklamaya göre, bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü, yaklaşık 16 bin asker yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca "Ukrayna'daki operasyonun birinci etabının tamamlandığını" duyurdu.

Yapılan açıklamada "Ukrayna'da hava sahasını kapatma girişimlerine Rus ordusunun derhal karşılık vereceği" kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri "Ukrayna'nın hava gücü ve hava savunmasının neredeyse tamamen imha edildiğini, Ukrayna donanmasının ise tamamen yok edildiğini" açıkladı.

Ukrayna'nın 16 ana hava üssünü imha ettiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "24 Şubat itibariyle Ukrayna ordusunun hizmetinde olan 2 bin 416 tank ve diğer muharebe zırhlı araçlarından 1587'si imha edildi; 152 askeri uçaktan 112'si, 149 helikopterden 75'i, 36 Bayraktar TB2 insansız hava aracından 35'i, 180 S-300 ve Buk M1 füze sisteminden 148'i ve 300 radar istasyonundan 117'si imha edildi"" denildi.

Bakanlık Ukrayna'da imha edilen 127 köprünün tamamınınsa Ukraynalı milliyetçiler tarafından havaya uçurulduğunu kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Lugansk, topraklarının yüzde 93'ünü Donetsk ise topraklarının yüzde 54'ünü kurtardı" denildi.

Öte yandan Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna’nın Herson bölgesinin tamamının, Zaporojya bölgesinin de büyük kısmı Rusya ordusunun kontrolünde olduğu belirtildi. Açıklamaya göre harekat sırasında Kiev, Harkov, Çernigov, Sumı ve Nikolayev kentleri Rus güçleri tarafından bloke edildi.