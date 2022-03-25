'Almanya'da neo-naziler Ukrayna'ya gidiyor' tartışması: Gizli Servis nazilerin yolundaki taşları temizliyor

Her geçen gün daha fazla yabancı lejyonerin Rus kuvvetlerine karşı savaşmak için Ukrayna silahlı kuvvetlerine katıldığına dair haberler artıyor.

Ukrayna kara kuvvetlerinin verilerine dayanarak gönüllülerin ABD, İngiltere, İsveç, Litvanya, Meksika ve Hindistan'dan geldiği söylenirken, Almanca yayın yapan ve dünyanın en büyük muhabir ağına sahip gazetelerinden biri olan 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' Ukrayna'nın, ordusuna Almanları da aldığını bildirdi.

Düzinelerce kişi Ukrayna'daki yabancı lejyona katılmak için başvurdu

Düzinelerce erkeğin, Ukrayna yedek birliklerinde yabancı lejyonuna kabul edilmek amacıyla Ukrayna fahri konsolosluğunu ve Federal Meclis'in CDU'lu eski milletvekili Hansjürgen Doss'u aradığını belirten gazete, kişiler arasında eski Federal Ordu askerlerinin ve askeri doktorların da olduğunu belirtti.

'Alman gizli servisleri tarafından yönlendirilen Nazilerin yolundaki taşları temizliyor'

Haber kanalı Tagesschau, yapılan tahminleri dikkate alarak, yabancı lejyonunun boyutunu, yaklaşık 20 bin olarak belirtti. Bunun ne kadarının Alman olduğu bilgisi bulunmuyor, ancak tahminler birkaç yüz ile 10 bin kişi arasında değişiyor. Sosyalist JungeWelt gazetesinde yer verilen bir yorumda sayıların net olmamasına ilişkin "Ukrayna başkanının çağrısına kaç Almanın yanıt verdiği belirsiz. Ancak bir şey açık: Federal hükümet, Kiev büyükelçiliğinin bir asker toplama ofisi olarak çalışmasını bilmezlikten geliyor. Yıllardır faşist Azak Taburu'nda faaliyet gösteren ve Alman gizli servisleri tarafından yönlendirilen Nazilerin yolundaki taşları temizliyor" denildi.

'Eski askerlerin bir kısmı zaten savaş bölgesinde'

Konuyla ilgili yapılan araştırmalar ve yayımlanan raporlar artarken, Federal Ordu verilerine göre Almanya'da 900 bin civarı eski yedek asker var. Business Insider şifreli sohbet gruplarını analiz ederek savaş hazırlığı için yazışan yüzlerce kişi olduğunu yazdı. Eski askerlerin bir kısmının ise zaten savaş bölgesinde olduğu söyleniyor.

'İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Alman askerleri Rus askerlerine ateş ediyor'

"Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung", biri Federal Ordu komando askeri olan iki Alman'ın bir pusuda on veya on bir Rus askerini öldürdüğünü bildirdi. Gazete bu olayı, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana belki de ilk kez Alman askerleri Rus askerlerine ateş ediyor ve üstelik Ukrayna'da, tıpkı o zamanlardaki gibi." şeklinde yorumladı.

"Süddeutsche Zeitung" gazetesi ise Federal İçişleri Bakanlığı sözcüsünde "Ukrayna'ya seyahat eden veya seyahat etmeyi planlayan 27 aşırı sağcı hakkında bilgi" olduğunu aktardı.

Azak Almanya'da uzun süredir gönüllüler bulmaya çalışıyordu

Gazeteye göre, NPD, "3. Yol" veya "Yeni Güç" gibi Nazi partileri, uzun zamandır 2014'te kurulan Azak Taburu ile bağlarını koruyor. Aralarında yabancıların da olduğu tabur, 2017'den beri Alman sağcı rock festivallerinde gönüllüler bulmaya çalışıyordu.

ABD ve Birleşik Krallık hükümetleri paralı askerliği kağıt üstünde de olsa yasa dışı hale getirirken, neredeyse yalnızca seyahat etmeme uyarıları yapan Federal Almanya'nın konuyla ilgili sessiz kalması eleştirilere neden oluyor. Diğer yandan hafta başında 27 AB ülkesinin dışişleri ve savunma bakanları "yeni bir güvenlik stratejisi“ oluşturmak üzere Brüksel´de toplandı. En geç 2025 yılına kadar üye ülkelerin askerlerinden oluşan 5 bin kişilik bir askeri güç hazır edilmesine ve Kiev'e 500 milyonluk silah teslimatının ikiye katlanmasına karar verildi. SPD'li Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in Federal Ordu'nun 2025´te yeni kuvvetlerin çekirdeğini oluşturacağını duyururken, Federal hükümet AB´nin ek silah teslimatlarına yüzde 26 oranında mali katkı sağlayacağını söyledi.