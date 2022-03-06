Rusya Ukrayna'daki Gavrishovka havalimanını vurdu

Rus birlikleri, Ukrayna'nın Vinnitsa kentindeki Gavrishovka Havaalanı'na roket saldırısı başlattı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Roket saldırılarıyla havaalanımız tamamen yok edildi" dedi.

Rus ordusu tarafından Vinnitsa kentindeki askeri havaalanı Gavrishovka Havaalanı'na sabah saatlerinden itibaren roketlerle saldırı başlatıldı. Aynı anda Vinnitsa kentine de Rus ordusu tarafından askeri operasyon yapıldığı belirtiliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vinnitsa kentimize karşı saldırılarda 8 roket atıldı. Roket saldırılarıyla havaalanımız tamamen yok edildi. Bizim hayatımızı, büyükannelerimizi, annelerimizi, babalarımızı, Ukrayna'nın nesillerini yok etmeye çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

Russia Today'ın Telegram kanalından askeri havaalanına yönelik saldırının görüntüleri paylaşıldı.