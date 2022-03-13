Rusya: Ukrayna'da tehlikeli deneylerin yapıldığı en az 30 laboratuvar olduğuna yönelik belge var

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da tehlikeli deneylerin gerçekleştirildiği laboratuvarlara ilişkin Rusya'nın elinde belgelerin bulunduğunu ileri sürdü.

Sputnik'in aktardığına göre, Nebenzya, "Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da veba, şarbon, tularemi, kolera ve diğer ölümcül hastalıkların patojenik özelliklerini arttırmayı amaçlayan son derece tehlikeli deneylerin yapıldığı en az 30 laboratuvardan oluşan bir ağ kurulduğunu doğrulayan belgelere sahiptir" dedi.