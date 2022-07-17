Rusya: Ukrayna'da NATO ülkelerinden gönderilen füze ve roket sistemini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin Harkiv bölgesinde Ukrayna ordusunun 92. Mekanize Birliğinin geçici konuşlandığı noktaya yüksek hassasiyetli füzelerle saldırdıklarını duyurdu. Konaşenkov çok sayıda Ukrayna askerinin de vurulduğunu öne sürdü.

Odessa’da NATO ülkeleri tarafından Ukrayna’ya gönderilen “Harpoon” gemisavar füzelerinin saklandığı bir deponun imha edildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, Donetsk bölgesinde de ABD yapımı HIMARS yüksek performanslı topçu roket sisteminin fırlatıcısı ve nakliye aracının vurulduğunu söyledi.

Konaşenkov, “Ukrayna’ya ait bugüne kadar 257 uçak, 140 helikopter, 1558 insansız hava aracı, 355 hava savunma füze sistemi, 4 bin 84 tank ve zırhlı araç, 747 çok namlulu roketatar, 3 bin 151 obüs ve havan topu, 4 bin 379 özel askeri araç yok edildi” ifadelerini kullandı.