Rusya, Ukrayna'da ilk kez hipersonik silahlar kullandığını açıkladı

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Ukrayna savaşına ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından ilk kez Ukrayna birliklerinin yer altı mühimmat deposunu imha etmek için hipersonik aerobalistik füzelerle Kinzhal füze sisteminin kullanıldığı belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi:
- Ukrayna'nın üç S-300 ve bir Buk-M1 olmak üzere toplam 69 askeri tesisi vuruldu, 12 Ukrayna insansız hava aracı havada vuruldu.
- Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana 196 Ukrayna insansız hava aracı, 1438 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 145 çoklu roketatar imha edildi.