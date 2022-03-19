Rusya, Ukrayna'da ilk kez hipersonik silahlar kullandığını açıkladı

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Ukrayna savaşına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından ilk kez Ukrayna birliklerinin yer altı mühimmat deposunu imha etmek için hipersonik aerobalistik füzelerle Kinzhal füze sisteminin kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: