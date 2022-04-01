Rusya Ukrayna'da 6 askeri tesisi vurduğunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki Rus birliklerinin 6 askeri tesisi yüksek hassasiyetli silahlarla vurduğunu duyurdu. Konaşenkov vurulan tesisler arasında 5 mühimmat deposu olduğunu açıkladı.

Konaşenkov ayrıca Çernihiv bölgesinde Rusya özel kuvvetler biriminin bir dizi modernize T64 tankını ele geçirdiğini söyledi. TASS'ın haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı ele geçirilen tankların videosunu yayınladı.

Konaşenkov ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin biri Bayraktar TB-2 olmak üzere Ukrayna’ya ait 8 insansız hava aracını vurduğunu söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre Rusya ordusunun son 24 saatte Ukrayna’ya ait 52 askeri altyapı unsurunu vurduğunu açıklayan Konaşenkov, bunlar arasında 3 komuta merkezi, 3 çoklu roketatar sistemi, Buk-M1 füze savunma sistemi, bir S-300 füze savunma sistemi radarı, 10 askeri teçhizat toplama alanı ve 16 müstahkem mevkinin yer aldığını kaydetti.