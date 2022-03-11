Rusya Ukrayna'da 2 askeri havaalanını vurduğunu duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'nın batısında iki askeri havaalanının vurularak devre dışı bırakıldığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov "Lutsk ve Ivano-Frankivsk'taki askeri havaalanları devre dışı bırakıldı" dedi. Konaşenkov saldırının yüksek hassasiyetli silahlarla yapıldığını söyledi.

Konaşenkov harekatın başından bu yana Ukrayna'ya ait 3 bin 213 askeri altyapının imha edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada Rusya'nın harekatın başından beri Ukrayna Silahlı Güçleri'ne air 98 uçağı, 118 İHA'yı ve 1041 tankı imha ettiği belirtildi.

Rus ordusunun 17 kilometre ilerleyerek Petrovskoye-Evgenovka-Oktyabrskay hattına ulaştığını açıklayan Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti Güçleri'nin de Volnovakha'nın kontrolünü aldığını duyurdu.