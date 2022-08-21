Rusya: Ukrayna sorumlusunu Rus ordusu gibi göstererek İngul Nehri üzerindeki köprüyü patlatacak

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev yaptığı açıklamada, "Elimizdeki güvenilir bilgilere göre Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birlikleri, Nikolayev Bölgesi’ndeki Voskresensoye’de İngul Nehri üzerindeki köprüye ve girişlerine, ayrıca bitişik otoyolun kenarlarına mayın döşedi, üstelik yerli nüfus bu konuda kasıtlı olarak uyarılmadı" dedi.

Mizintsev, Ukrayna ordusunun köprüyü havaya uçurduktan sonra olaya medyada geniş yer vermeyi ve olup bitenlerin sorumluluğunu Rus güçlerine atmayı planladığını dile getirdi.

Mizintsev, Ukrayna ordusunun okul ve üniversiteleri mühimmat deposu, karargah, iletişim merkezi gibi askeri tesislere dönüştürdüğünü, bunların da Uluslararası Af Örgütü’nün raporunda kaydedildiğini hatırlattı. Mizintzev, Batı ve Ukrayna medyasının uluslararası toplumu yanılttığını, okullara yönelik saldırılardan Rus ordusunu sorumlu tuttuğunu da belirtti.