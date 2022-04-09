Rusya: Ukrayna savaş esirlerini kullanarak bir sahte bayrak operasyonu düzenleyecek

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Batı medyasını manipüle etmek için Irpin'de bir kurgulanmış olay düzenleyeceğini iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kiev yakınlarındaki bir kasaba olan İrpin'deki Batılı gazetecileri manipüle etmek için yakalanan Rus askerlerinin cesetlerini kullanacağını öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, Kiev'in "Rusya'yı sivilleri toplu katliam yapmakla suçlamak amacıyla başka bir provokasyon hazırladığını" söyledi. Konaşenkov, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkililerinin öldürülen kişilerin cesetlerini bir morgdan İrpin'in doğu eteklerindeki binalardan birinin bodrum katına götürmeyi planladığını iddia etti.

Sözcü, iddia ettiği olay örgüsünü “SBU daha sonra Puşça-Vodytsiya ormanında Irpin'e 'Rusya'nın savaş suçlarının tanıklarını öldürmek' için gelecek bir 'Rus keşif biriminin' 'nötralizasyonunu' gerçekleştirecek.” şeklinde anlattı.

Sözcü, Ukrayna güçlerinin “milliyetçiler tarafından işkence edilerek öldürülen esir Rus askerlerinin cesetlerini” Batı medyasına “delil” olarak sunacağını iddia etti.