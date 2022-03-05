Rusya: Ukrayna operasyonu yeniden başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, 'Ukrayna tarafının milliyetçileri etkileme konusundaki isteksizliği nedeniyle' Ukrayna'ya yönelik saldırı operasyonlarının yeniden başladığını resmen duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün Jitomir bölgesinde hava muharebesinde 4 Ukrayna Su-27 uçağı düşürüldü, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait Mi-8 helikopteri Nijin bölgesinde hava savunma güçleri tarafından bir Su-25 hava savunma güçleri tarafından vuruldu ve Bayraktar TB-2 İHA'sı hava savunma güçleri tarafından imha edildi" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Mariupol ve Volnovaha'daki güvenlik koridorları boyunca tek bir sivili bile salmayan, milliyetçi taburlar pozisyonlarını güçlendirmek için 'sessizlik rejiminden' yararlandı" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir diğer açıklamada ise, Jitomir bölgesinde Ukrayna'ya ait 4 adet Su-27 savaş uçağının düşürüldüğünü açıklandı.