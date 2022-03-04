Rusya - Ukrayna müzakerelerinin üçüncü oturumunun tarihi açıklandı

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Rusya müzakerelerinin üçüncü oturumunun iki gün içerisinde yapılacağı açıklandı. Kiev makamlarından yapılan açıklamada, Rusya ile müzakerelere her zaman açık olunduğu belirtildi. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, yarınki müzakerelerde esir takasının da gündeme gelebileceğini belirtildi.