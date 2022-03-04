Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Rusya müzakerelerinin üçüncü oturumunun iki gün içerisinde yapılacağı açıklandı. Kiev makamlarından yapılan açıklamada, Rusya ile müzakerelere her zaman açık olunduğu belirtildi. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, yarınki müzakerelerde esir takasının da gündeme gelebileceğini belirtildi.
Rusya - Ukrayna müzakerelerinin üçüncü oturumunun tarihi açıklandı
Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Rusya müzakerelerinin iki gün içerisinde devam edeceği duyuruldu.
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