Rusya-Ukrayna müzakerelerinin dördüncü turuyla ilgili açıklama

Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin dördüncü turunun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın yarın Türkiye’de gerçekleştireceği görüşmeden sonra düzenleneceği açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sergey Lavrov'un bugün Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı. Lavrov'un Uluslararası Diplomatik Forumu için bugün Antalya'ya geleceği ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesinin burada gerçekleştirilmesinin planlandığı, görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı öğrenilmişti.