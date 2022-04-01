Rusya-Ukrayna müzakereleri video konferans yoluyla devam ediyor

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, iki ülke taraflarının müzakere görüşmeleri devam ediyor. Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri tarafından geçtiğimiz günlerde İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından video konferans ile iki ülke temsilcileri yeni bir görüşme gerçekleştirdi.

Rus Müzakere Heyeti Başkanı Vladimir Medinskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Video konferans yoluyla görüşmelere devam ediyoruz. Kırım ve Donbass konusundaki tutumumuz değişmedi” ifadelerini kullandı.

Ukrayna heyetinde yer alan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise, “Müzakereler, çalışan alt grupların katılımıyla çevrimiçi olarak devam etti” açıklamasında bulundu.