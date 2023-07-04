Rusya: Ukrayna Moskova'ya en az 5 İHA'yla saldırdı

Rusya, Ukrayna'nın Moskova'ya en az beş insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıda bulunan 4 İHA'nın Moskova'nın hava savunması tarafında düşürüldüğünü, bir tanesinin ise arızalanarak kentin Odintsovo bölgesine düştüğünü bildirdi. Saldırıda yaralanan olmadığı duyuruldu.

Rus haber ajanslarının aktardığına göre, 2 İHA, Kremlin'in 30 kilometre güney batısındaki bir köyde tespit edildi. Bir İHA ise Moskova'nın komşusu olan Kaluga bölgesinde görüldü.

İHA saldırıları nedeniyle kentte bulunan Vnukovo Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar bir süreliğine kısıtlandı.

RIA'nın aktardığına göre, İHA'lardan biri Moskova'nın 63 kilometre batısındaki Kubinka kentinde düşürüldü.

Rusya'nın dışişleri ve savunma bakanlıkları olayı "terör saldırısı" diyerek kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Kiev rejiminin aralarında dış seferlerin yapıldığı havalimanının da olduğu sivil yapıların bulunduğu bölgeye yaptığı saldırı girişimi bir başka terörizm faaliyetidir. Uluslararası toplum, BM Güvenlik Konseyi'nin kalıcı üyeleri olan ABD, İngiltere, Fransa'nın terörist bir rejimi finanse ettiğinin farkına varmalıdır" dedi.