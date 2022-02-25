Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna birliklerinin Kiev'in kuzey eteklerindeki Shevchenko Meydanı'na Grad fırlatıcıları konuşlandırdığı söyledi.

Konaşenkov, "Şu anda istihbarat verileri, Gostomel havaalanını vurmak için Kiev'deki Shevchenko Meydanı'nda Grad çoklu fırlatma roket sistemlerinin konuşlandırıldığını gösteriyor. Pentagon ve CIA danışmanları, Ukrayna askeri liderliğine, karşı ateşi kışkırtmak için yerleşim bölgelerine roket topçu sistemlerinin nasıl yerleştirileceğini öğretti" dedi.

Konaşenkov, "Ukrayna Güvenlik Servisi, özel eğitim görmüş 25-30 kişilik radikal milliyetçileri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin düzenli askeri birimlerine yerleştirdi" dedi. Konaşenkov, Nazi taburlarının Ukrayna'da çatışmalarda şiddetli direnç uyguladıklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Kiev rejiminin yerleşim alanlarını topçularının atış pozisyonlarını kapatmak için kullanmasının bir savaş suçu olduğunu da sözlerine ekledi.