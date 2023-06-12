Rusya: Ukrayna, Karadeniz'de Türk Akım hattını koruyan gemiye saldırdı

Rusya, Karadeniz'deki doğalgaz boru hatlarını devriye gezen Priazovye adlı gemisine Ukrayna'nın yüksek hızlı insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlediğini ancak saldırının başarısız olduğunu açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada geminin "Karadeniz'in güneydoğusundaki Türk Akım ve Mavi Akım boru hatları güzergahında güvenliği sağlamakla" görevli olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Ukrayna pazar günü erken saatlerde Rusya'nın Karadeniz filosunun üssü Sivastopol'un yaklaşık 300 kilometre güneydoğusunda saldırıda bulundu.

Savunma Bakanlığı saldırı sırasında ABD'ye ait bir RQ-4 Global Hawk insansız gözetleme uçağının Karadeniz'in orta bölgesinde olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Karadeniz Donanması'na ait 'Priazovye', kendisine verilen görevleri yerine getirmeye devam ediyor" denildi.