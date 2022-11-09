Rusya: Ukrayna ile müzakereleri mevcut gerçekler doğrultusunda yürütmeye hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da çevrim içi düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Almanya'nın, "Rusya'nın Ukrayna ile müzakereleri yürütmeye hazır olmadığı" yönündeki açıklamalarını değerlendiren Zaharova, Rusya'nın bu konudaki pozisyonunun değişmez olduğunu söyledi.

Zaharova, Ukrayna ile müzakerelere açık olduklarını belirterek, "Müzakerelerden asla vazgeçmedik. Elbette, müzakereleri şu anda oluşan gerçekleri dikkate alarak yürütmeye hazırız" dedi.

Almanya'nın Ukrayna'ya silah sevkine devam ettiğini hatırlatan Zaharova, "Alman tarafı, Kiev yönetimi üzerindeki etkisini kullanmak yerine, silahların kriz ve çatışma bölgelerine ihracatını yasaklayan kendi yasalarına karşı, Kiev yönetimine çeşitli silah sistemlerini tedarik etmeye devam ediyor" diye konuştu.

'KDHC'nin Rusya'ya silah gönderdiği yönündeki iddialar yalan'

ABD'nin, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Rusya'ya Ukrayna'da kullanması için silah gönderdiği" yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Zaharova, "Bu iddiaların net bir gerekçesi sunulmadı ve sunulamaz. Çünkü Amerikan temsilcileri tarafından yapılan açıklamalar baştan sona yalandır" ifadelerini kullandı.

Zaharova, "ABD'nin KDHC'ye yönelik yaptırım uygulamak için bahane oluşturduğunu" savundu.

'ABD ile sadece büyükelçilikler üzerinden temasları sürdürüyoruz'

Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerine değinen Zaharova, ABD ile sadece büyükelçilikler üzerinden temasları sürdürdüklerini söyledi.

Zaharova, iki ülke arasında yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın uzatılması ile ilgili ikili istişare komisyonunun yakında toplantı yapacağı bilgisini paylaştı.

'Tahıl anlaşmasının Rusya ile ilgili kısmında ilerleme yok'

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasına da değinen Zaharova, söz konusu anlaşmanın paket halinde yapıldığına dikkati çekti.

Anlaşmanın, Rusya ile ilgili kısmının uygulanması konusunda ilerlemenin olmadığını belirten Zaharova, "Bunu, anlaşmanın uzatılması konusunu ele aldığımızda dikkate alacağız" ifadelerini kullandı.

Rusya Herson'dan çekiliyor

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün yaptığı konuşmasında Rus birliklerinin Herson kentinden çekileceği ve Dinyeper nehrinin diğer yakasında konuşlanacağını açıkladı. (AA)