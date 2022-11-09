Rusya birliklerini Herson kentinden çekiyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün yaptığı konuşmasında birliklerin Herson kentinden çekileceği ve Dinyeper nehrinin diğer yakasında konuşlanacağını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinin komutanı Sergey Surovkin ile toplantı düzenleyen Şoygu, Dinyeper Nehri’nin sınırının korunması adına Rusya güçlerinin Herson kentinden çekilmesi teklifini kabul ettiğini kaydetti.

Ukrayna’daki Rus güçlerinin komutanı Surovkin daha önce, Herson kenti ile yakınındaki yerleşim yerlerine gereken tedarikin, Ukrayna birliklerinin ikmal hatları ile yerleşim yerlerine sürekli bombardıman düzenliyor olması nedeniyle tamamıyla yapılamadığını kaydetti.

General kentten çekilmenin "zor bir karar olduğunu" ancak "Rus askerlerinin hayatlarını kurtarmaya yardımcı olacağını" iddia etti.

Surovkin ayrıca kentte sivillerin tahliye çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamasında "115 bin sivilin güvenli yerlere tahliye edildiklerini" söyledi.

Surovkin, Dinyeper Nehri'nin sol kıyısı boyunca savunma kurulmasının mevcut koşullarda en mantıklı seçenek olacağını söylerken Ukrayna güçlerinin Kahovskaya hidroelektrik santralini ve barajını "yok etme planlarına devam etmesi halinde" bunun feci sonuçlara yol açabileceğini öne sürdü. Askeri yetkili, 26 Eylül'de dolusavaklardan birinin vurulduğunu ve kepenklerin hasar gördüğünü vurguladı. Surovkin, "Yürütülen operasyon, Dinyeper Nehri'nin her iki yakasında da olası su baskını konusunda endişe kaynağı oldu." dedi.