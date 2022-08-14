Rusya: Ukrayna HIMARS füzeleriyle elektrik santraline saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “12 Ağustos 2022’de Ukrayna ordusunun ABD yapımı HIMARS’larla bombardımanı sonucunda Kakhovka’da hidroelektrik santrali vuruldu. Santralin 6 türbininden 3'ü kapatıldı. Elektrik üretim ve su tahliye sistemlerindeki kesintiler, enerji sistemini bozabilir ve Zaporijya nükleer reaktörlerinin soğumasını olumsuz etkileyebilir. Bu sadece Ukrayna kontrolü altındaki bölge de dahil olmak üzere elektrik arzını kesintiye uğratmakla kalmaz, aynı zamanda bölgede bir çevre felaketine de yol açabilir” denildi.

Zaporijya bilinmezliği

Geçen hafta Ukrayna’nın Zaporijya kentinde bulunan ve Avrupa’nın en büyük nükleer santrali, saldırı sonucu hasar gördü.

Saldırının ardından Ukrayna Rusya'yı, Rusya ise Ukrayna'yı suçladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Direktörü Rafel Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, hem Ukrayna hem de Rusya'nın IAEA ile iş birliği yapmasını talep etti.

Grossi, bağımsız bir değerlendirme yapılması için bölgeye ekip gönderilmesi gerektiğini vurguladı.

'Nükleer santral hasar görmedi'

Zaporojye bölgesindeki askeri-sivil idarenin temsilcilerinden Vladimir Rogov, Ukrayna bombardımanında hedef alınan Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin açıklamasında, “Mermilerin bir kısmı termik santral ile nükleer santral arasına, bir kısmı da termik santralin sahasına düştü. Nükleer santral hasar görmedi ve olağan düzende çalışıyor. Rus ordusunun hava savunması, tesisi bir kez daha Ukraynalı aşırı milliyetçilerin sürekli olarak kışkırttıkları nükleer tehditten korudu” diye konuştu.