Rusya: Ukrayna güçleri Karadeniz'deki petrol platformunu bombaladı

Kırım'ın acil durum hizmetleri sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki bir Çernomorneftegaz sondaj platformunun Ukrayna birlikleri tarafından bombardımana tutulduğunu söyledi.

Olayda bir kişinin yaralandığı açıklandı.

Bombardıman sırasında bir füze sondaj kulesine çarptı ve helikopter pistinde yaklaşık beş metrelik bir delik bıraktı.

Çernomorneftegaz sondaj platformları, 20 Haziran Pazartesi günü Ukrayna birlikleri tarafından bombardımana tutuldu. 109 işçinin bulunduğu platformda bombardıman sonucu üç kişi yaralandı, yedi kişi kayboldu. Kayıp işçileri arama işlemi devam ediyor.