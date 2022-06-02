Karadeniz'de tahıl koridoru: 'İstanbul’da bir kontrol merkezi kurulacak'

Rusya ve Ukrayna bir kez daha masaya oturacak. Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan toplantının ana gündemi Rusya ve Ukrayna'nın depolarında bulunan 20 milyon ton, değeri 35 milyar dolara ulaşan tahıl ürününün satışı.
NTV'den Serkan Kaya'nın haberine göre Türkiye'nin arabuluculuğunda yapılacak olan ve Birleşmiş Milletler’in de katılacağı toplantıyla Karadeniz'de güvenli gıda koridoru açılması için yol haritası belirlenecek.
Tahıl ürünlerinin Karadeniz'den geçmesi hedefleniyor
Edinilen bilgiye göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerde tahıl ihracatı yapılabilmesine ilişkin görüşlerini paylaştı. Putin ve Zelenskiy'nin bazı çekinceleri olsa da konuya sıcak baktığı belirtiliyor.
Taslak aşamasındaki planın detayları şöyle:
- Ukrayna’nın Odessa Limanı mayınlardan temizlenecek, liman ve gemi güvenliği sorunları aşıldıktan sonra tahıl ürünleri Karadeniz'den geçerek dünyaya ulaşacak.
- Sürecin izlenmesi için İstanbul’da bir kontrol ve komuta merkezi kurulacak. Bu merkezin görevi, tahıl tahliye operasyonunun başından sonuna takip etmek olacak.
- Rus tarafı, Odessa Limanı'na giren gemilerin silah taşımamasını şart koşuyor. Bu nedenle limana giren gemilerin kontol edilmesini istiyor. Rusya'nın ikinci itirazı ise yaptırımlar nedeniyle Rus gemilerine taşıma sigortası yapılmaması ve limanlara giriş izni verilmemesi.
- Ukrayna tarafında ise Odessa Limanı'nın mayınlardan temizlenmesinin savunma gücünü azaltacağı endişesi hakim. Bu endişenin giderilmesi için de görüşmeler devam ediyor.