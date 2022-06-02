Karadeniz'de tahıl koridoru: 'İstanbul’da bir kontrol merkezi kurulacak'

Rusya ve Ukrayna bir kez daha masaya oturacak. Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan toplantının ana gündemi Rusya ve Ukrayna'nın depolarında bulunan 20 milyon ton, değeri 35 milyar dolara ulaşan tahıl ürününün satışı.

NTV'den Serkan Kaya'nın haberine göre Türkiye'nin arabuluculuğunda yapılacak olan ve Birleşmiş Milletler’in de katılacağı toplantıyla Karadeniz'de güvenli gıda koridoru açılması için yol haritası belirlenecek.

Tahıl ürünlerinin Karadeniz'den geçmesi hedefleniyor

Edinilen bilgiye göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerde tahıl ihracatı yapılabilmesine ilişkin görüşlerini paylaştı. Putin ve Zelenskiy'nin bazı çekinceleri olsa da konuya sıcak baktığı belirtiliyor.

Taslak aşamasındaki planın detayları şöyle: