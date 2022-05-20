Kriz kapıda... 2,5 aylık buğday kaldı

Rusya-Ukrayna savaşının 24 Şubat’ta başlaması buğday ve ayçiçeği yağı başta olmak üzere gıda krizine yol açtı. Stoklar tükenirken, ihracat yasakları peş peşe geliyor. Fiyatlar rekor üstüne rekor kırıyor.

Tarım analiz firması Gro Intelligence’in genel müdürü Sara Menker dünyanın 10 haftalık (2,5 aylık) tüketime yetecek kadar buğday stokunun kaldığını söyledi.

Devletler dünya buğday stoklarının yıllık tüketimin yüzde 33’üne tekabül ettiğini belirtirken, Gro Intelligence Genel Müdürü Sara Menker söz konusu oranın aslında yüzde 20’ye indiğini iddia etti.

20 Mayıs Perşembe günü Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde konuşan Menker uzun süredir gıda krizine dair ikazda bulunuyordu.

Gübre zamları ve kuraklık tahıl tedarikini vuracak

Menker, büyüyen açlık tehdidi karşısında acilen tedbir alınması gerektiğine dikkati çekti. Artan ekin fiyatları milyonları riske atarken, kuraklık ve tırmanan gübre fiyatları önümüzdeki dönemde tahıl tedarikini daha da zorlaştıracak.

Menker, “Bu döngüsel değil. Bu sismik bir kriz. Bu bir nesilde bir kez yaşanabilecek ve jeopolitik dönemi dramatik şekilde etkileyebilecek bir vaka” değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan ihracatı yasakladı, Ukrayna oyun dışı

100 milyon ton buğday hasat eden ve dünyanın en büyük 2’nci tahıl ambarı diye bilinen Hindistan mayıs ayından itibaren buğday ihracatına yasaklamıştı. Hindistan hükûmeti, kuraklık ve artan fiyatlar sebebiyle kendi tahıl ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik verildiğini kaydetmişti.

Ukrayna’nın buğday hasadının savaş sebebiyle 30 milyon tondan 20 milyonun tonun altına gerilemesi bekleniyor.

