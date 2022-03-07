Rusya: Ukrayna güçleri insani koridorlara saldırıyor

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin insani koridorlara saldırması sebebiyle geçişlerin sağlanamadığı duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, insani koridorlar açılmadan üç saatten daha az bir süre kaldığında, Ukrayna'nın yeni taleplerle kendilerine ulaştığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ukrayna tarafı, Kiev ve Harkov'daki Rusya kontrolündeki çok sayıda yerleşim yerinin tahliyesini talep etti. Rusya tarafı, belirtilen bölgelerde an itibariyle herhangi bir güvenlik problemi olmadığını belirterek, Ukrayna'nın taleplerini "saçma" olarak nitelendirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın talepleri sonrasında, "Yukarıdaki tüm gerçekler, Ukrayna liderliğinin kendi ülkelerindeki gidişat üzerindeki kontrolünü tamamen kaybettiğini, hiçbir sorunu çözemediğini, aslında tanınmayan paralel bir hükümet olan radikallerin sert etkisi altında olduğunu gösteriyor" dedi.

Rusya, açıklanan insani koridorların son üç saat içinde Ukrayna tarafının 172 topçu ateşiyle taciz edildiğini belirterek, "Sivillerin ve yabancıların Rusya'ya yönelik güvenli insani koridorların kullanılması olasılığına ilişkin bildirimleri dahi yapılmamakta ve Ukrayna medyası Rusya'nın bu koridorları sağlamadığına dair yanlış bilgiler yayınlamaktadır" diyerek Ukrayna'nın yanlış bilgiler yaydığını söyledi.