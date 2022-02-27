Rusya: Ukrayna fosforlu mühimmat kullanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kiev dışında, yasaklı olan fosforlu mühimmat kullandığını söyledi.

RIA Novosti'nin haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Rus saldırısını caydırmak için umutsuz olan Ukrayna Kuvvetleri, Kiev dışındaki Gostomel Havaalanı yakınlarında fosforla dolu mühimmat kullanmaya başladı" denildi.

Konaşenkov ayrıca, "Sovyet yapımı D-30 obüsleri için 122 milimetrelik mermiler ve BM-21 Grad kurulumları için roketler kullanıyorlar” dedi. Konaşenkov, bu tür mühimmat kullanımının 1980 yılında Birleşmiş Milletler İnsancıl Olmaya Silahlar Sözleşmesi'nin üçüncü maddesinde yasaklandığını vurguladı.