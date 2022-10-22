Rusya: Ukrayna bir kasabayı bombaladı, 2 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Belgorod Bölgesi Sağlık Bakanı Vladimir İkonnikov, Telegram kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Şebekino kasabasına düzenlediği bombardımanda 12 kişinin yaralandığını ve iki sivilin hayatını kaybettiğini yazdı.

İkonnikov, "Bugün Şebekino kasabasının bombalanmasından 14 kişi etkilendi. Ne yazık ki ikisi, bir yetişkin erkek ve 14 yaşındaki bir çocuk ambulanslar gelmeden yaşamını yitirdi" ifadesini kullandı.

Yetkili, beş kişinin hastaneye kaldırıldığını, dördünün durumunun ağır olduğunu da sözlerine ekledi.

Daha önce Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, bombardımanın ardından yaklaşık 15 bin kişiye elektrik ve doğalgaz arzının kesildiğini ve sivil tesislerde yangın çıktığını bildirdi.