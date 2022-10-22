Rusya ilhak ettiği Herson bölgesinde sivilleri tahliye etmeye başladı

Rusya'nın ilhak ettiği Herson Bölgesi'nin yönetimi, Telegram kanalında yayınlanan açıklamada bölgenin başkenti Herson'u tahliye etmeye karar verdiklerini duyurdu. Bölge yönetimi, sivilleri Herson kentinden Dinyeper Nehri'nin karşı kıyısına taşıyacaklarını ilan etti.

Açıklamada, "Herson'un tüm sivillerinin şehri derhal terk etmesi gerekiyor. Herson'un sakinleri, resmi ofisleri ve sivil idare bakanlıklarının Dinyeper'ın karşı yakasına taşınması gerekiyor" denildi.

Yönetim, bu talebi cephedeki gergin durumun yanı sıra, "kentin yoğun bombardımanı ve terör saldırılarının artması" tehlikesiyle açıkladı.