Kremlin: Herson ve Zaporijya'da özgürleştirilmesi gereken topraklar var

Rusya'ya bağlanan Herson ve Zaporijya bölgelerinin sınırlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnamede tanımlandığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, buna göre bu bölgelerin bazı kısımlarının halen "özgürleştirilmesi" gerektiğini ifade etti.

Sputnik'in haberine göre Rusya'ya katıldıkları tarihte bu bölgelerde askeri-sivil idarenin bulunduğunu anımsatan Peskov, "Bazı topraklar her halükarda geri alınacak ve biz, Rusya'yla yaşama isteğini dile getiren nüfusla görüş alışverişine devam edeceğiz" dedi.

Yeni bölgelerdeki tüm yerleşimlerin Rusya ordusunun kontrolü alına alınacağını söyleyen Peskov, 24 Şubat'tan beri süren "özel askeri harekat"ın statüsünün "terörle mücadele harekatı" olarak değiştirileceğiyle ilgili iddiaları ise tekzip etti.

Putin bugün Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’nın parçaları hâline gelmesine ilişkin federal yasayı imzalamıştı.

Ukrayna'nın Lugansk bölge valisi Sergiy Gayday ise bugün yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun bölgede taarruza geçtiğini, bazı yerleşim bölgelerinde Ukrayna bayrağının dalgalandığını duyurmuştu. Rus birliklerinin bazı bölgelerden çekildiği kaydedilmişti.