Rusya Dışişleri: Zaporijya Nükleer Santrali, Rus kurumlarının denetiminde çalışacak

Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ülke topraklarına katmasıyla ilgili yasanın imzalanmasının ardından bu topraklardaki tesisler de Rusya'nın kontrolüne geçmeye başladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin bugün yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna orduları arasında çatışmalara neden olan Zaporijya Nükleer Santrali’nin artık Rusya kontrolünde bulunacağını duyurdu.

Verşinin, "Zaporijya Nükleer Santrali şu anda Rusya topraklarında bulunuyor ve buna göre artık kurumlarımızın denetiminde çalışmalarını sürdürmeli" dedi.

Yaşanan süreçle ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin, Moskova'yı ziyaret edeceğini de hatırlatan Verşinin, "Önce Kiev'i ardından Moskova'yı ziyaret edeceğini doğrulayabilirim. Ancak bunun için önümüzde birkaç gün daha var" dedi. Grossi'nin ziyareti sırasında çok yönlü istişarelerin yapılması gerektiğine dikkat çeken Verşinin, "Şu anda uzmanların bazı önerileri var. Ancak önemli olan Ukrayna'nın santrali bombalamayı sürdürmesi ve santralin normal işleyişidir" şeklinde konuştu. (İHA)