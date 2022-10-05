Putin yasayı imzaladı: 4 bölge resmen Rusya'ya katıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Lugansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya'ya katılımını içeren yasayı imzaladı.

Böylece bu bölgeler resmen Rusya’nın parçası haline geldi.

Yasaya göre Rusya'ya katılan yeni bölgelerin sakinleri Rusya vatandaşı olarak tanınırken, geçiş süreci 1 Ocak 2026'ya kadar tamamlanacak.

Putin imzaladığı bir kararnameyle de sözkonusu bölgelerin halihazırda başında yer alan yetkilileri seçimler yapılana dek geçici idareciler olarak atadı.

Buna göre Denis Puşilin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri, Leonid Paseçnik Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin lideri, Yevgeniy Balistkiy Zaporijya'nın valisi, Vladimir Saldo ise Herson’un valisi olarak atandı.