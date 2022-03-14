Ukrayna, bugünkü müzakere görüşmeleri sonrası son duruma dair açıklamada bulundu.
Sputnik'in haberine göre, Ukraynalı temsilciler, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin bugün gerçekleşen dördüncü turuna, yarına dek ‘teknik ara verildiğini’ belirtti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Rusya-Ukrayna arasındaki bugünkü müzakerenin ardından ilk açıklama
Ukrayna, müzakere görüşmelerine yarına dek ara verildiğini açıkladı.
Haber Merkezi
Ukrayna, bugünkü müzakere görüşmeleri sonrası son duruma dair açıklamada bulundu.
Sputnik'in haberine göre, Ukraynalı temsilciler, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin bugün gerçekleşen dördüncü turuna, yarına dek ‘teknik ara verildiğini’ belirtti.