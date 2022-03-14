Rusya-Ukrayna arasındaki bugünkü müzakerenin ardından ilk açıklama

Ukrayna, müzakere görüşmelerine yarına dek ara verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Ukrayna, bugünkü müzakere görüşmeleri sonrası son duruma dair açıklamada bulundu.

Sputnik'in haberine göre, Ukraynalı temsilciler, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin bugün gerçekleşen dördüncü turuna, yarına dek ‘teknik ara verildiğini’ belirtti. 

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