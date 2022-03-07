Rusya-Ukrayna arasında 3. tur müzakere görüşmeleri sona erdi

Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında Belarus'ta gerçekleşen müzakerelerde bugün yapılan 3. oturum sona erdi.

Rusya'nın Belarus Büyükelçiliği, üç saati aşan oturumun sona erdiğini açıkladı.

Sona eren toplantının ardından Ukrayna heyeti, insani koridorların iyileştirilmesine yönelik "küçük" bir ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Ukrayna heyetinden yapılan açıklamada, "Rusya ile ateşkes ve karşıtlıklar konusunda istişarelerin devam edeceği, bugün itibariyle önemli bir sonuç olmadığı" belirtildi. Ukrayna heyeti, Rusya ile müzakerelerin gerçekleştiği Brest bölgesinden helikopterle ayrıldı.

Rusya Heyeti Başkanı Vladimir Medinskiy, Rusya'nın yarından itibaren insani koridorların yeniden çalışmaya başlayacağını umduğunu söyledi. Medinskiy, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin gelecekte de devam edeceğini ifade etti.

Rusya Heyeti üyesi Leonid Slutsky, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin hızla devam edeceğini, ancak Moskova bir dahaki sefere bir sonuca ulaşılacağını düşünmediğini söyledi. Slutsky, Rusya'nın insani koridorların tekrar çalışması girişimlerinin mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirileceğini ve başarılı olacağını umduğunu sözlerine ekledi.