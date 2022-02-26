Rusya üç ülkeye birden hava sahasını kapattığını açıkladı

Rusya hava sahasını Polonya, Çek ve Bulgar uçaklarına kapattığını açıkladı.

Haber Merkezi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sonrası yeni adımlar gelmeye devam ediyor.

Rusya hava sahasını Polonya, Çek ve Bulgar uçaklarına kapattığını açıkladı.

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GÜNCELLENİYOR | Rusya'nın Ukrayna harekatında üçüncü gün