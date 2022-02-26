Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sonrası yeni adımlar gelmeye devam ediyor.
Rusya hava sahasını Polonya, Çek ve Bulgar uçaklarına kapattığını açıkladı.
Haber Merkezi
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Rusya üç ülkeye birden hava sahasını kapattığını açıkladı
Rusya hava sahasını Polonya, Çek ve Bulgar uçaklarına kapattığını açıkladı.
Haber Merkezi
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sonrası yeni adımlar gelmeye devam ediyor.
Rusya hava sahasını Polonya, Çek ve Bulgar uçaklarına kapattığını açıkladı.