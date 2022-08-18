Rusya: Türkiye'ye S-400 tedarikine ilişkin anlaşma imzalandı

Rusya Federal Askeri ve Teknik İş Birliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya'nın Türkiye'ye ikinci parti S-400 savunma sistemi satışı hakkında açıklama yaptı.

Sputnik’e konuya ilişkin açıklamada bulunan Şugayev, “Diğer hususların yanı sıra sistemin ayrı bileşenlerinin üretiminin yerelleştirilmesini sağlayan (ikinci S-400 alayının Türkiye'ye tedariki ile ilgili) sözleşme belgesi imzalanmış bulunuyor. Sözleşme şu anda hayata geçiriliyor” diye konuştu.

'Türkiye önemli bir ortak'

Türkiye’nin Rusya’nın önemli bir ortağı olmaya devam ettiğine belirten Şugayev, iki devletin yakın ticari ve ekonomik ilişkiler ile bağlı olduğunu, askeri-teknik işbirliği dahil olmak üzere ikili işbirliğinin birçok alanda geliştiğini söyledi.

Şugayev, “Bu yıl gelişen zorlu politik durum, Rus tarafı ile ortakları arasındaki etkileşimin bazı yönleri üzerinde olumsuz etki yarattı. Bununla birlikte Türkiye ile askeri-teknik işbirliği, iki ülkenin liderleri arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda gelişiyor. Türk ortaklarla şeffaf ve karşılıklı yarar temelinde çalışmaya devam etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

S-400 sistemleri hakkında konuşan Şugayev, “Önümüzdeki yıllarda herhangi bir devletin performans özellikleri açısından S-400 Triumf'a yaklaşabilecek bir sistem geliştireceğine inanmak için hiçbir neden olmadığını bundan emin olarak söyleyebilirim” yorumunu yaptı.

Türkiye yalanlamıştı

Rusya'nın TASS Haber Ajansı'nda dün yayımlanan haberde de Şugayev'in, Türkiye ile Rusya arasında ikinci parti S-400 füze sistemleri için yeni bir anlaşma imzalandığı açıkladığı bildirilmişti.

Haberin ardından Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" denilmişti.

Defence News'e konuşan Türk yetkililer, S-400 sistemlerinin parçalarının Türkiye'de üretilmesi konusunda anlaşma sağlanabileceğini söylediler.

ABD'den tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Rusya ile savunma sanayi konusunda daha fazla işbirliği yapmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunurken, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez yaptığı açıklamada "Türkiye'nin Rusya lideri Vladimir Putin gibi bir savaş suçlusuyla her türlü askeri işbirliğini tamamen reddederek NATO'ya ve bölge barışına bağlılığını göstermesi gerektiğini" söyledi.

S-400 krizi ve F-35 programı

2017'de Türkiye’nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması uluslararası krize neden olmuştu.

NATO ve ABD, Türkiye'nin S-400 kararına tepki göstererek, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almıştı. Ayrıca ABD, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.